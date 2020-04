Mit Nadel und Faden, Stoff, Gummiband und viel ehrenamtlichem Engagement gegen das Coronavirus: So funktioniert die Landauer Maskenbörse.

„Was macht man mit einem Stück Baumwollstoff und zwei Streifen Gummiband?“, fragt die Landauer Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung und gibt die Antwort selbst: „Richtig, man näht daraus einen Mund-Nasen-Schutz.“ Bundesweit sind viele Ehrenamtliche zurzeit besonders fleißig und nähen Schutzmasken gegen die weitere Verbreitung des Coronavirus.

Ab Montag ist der Tröpfchenfänger in Rheinland-Pfalz Pflicht für jeden, der in Geschäfte geht oder mit Bus oder Bahn fährt. Die Stadt Landau, der DRK-Kreisverband und die ehrenamtlichen Helfer um die Landauerin Sabine Gerstner rufen eine Maskenbörse ins Leben. Sie dient dazu, Material zu den Näherinnen und die fertigen Masken an die Frau und den Mann zu bringen.

Symbol der Verantwortung

Oberbürgermeister Thomas Hirsch, der mit den Landräten Dietmar Seefeldt (SÜW) und Fritz Brechtel (Germersheim) bereits Anfang April für das Tragen von Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit plädiert hatte, äußerte sich erfreut, „dass sich so viele Menschen ehrenamtlich engagieren und ihr Können an der Nähmaschine in den Dienst der Allgemeinheit stellen“. In diesen Zeiten sei das Tragen einer Alltagsmaske ein Symbol der Verantwortung. „Es zeigt, dass wir aufeinander Acht geben“, heißt es im Appell der drei Verwaltungschefs.

Und so funktioniert die ehrenamtliche Landauer Maskenbörse: Vor der DRK-Geschäftsstelle an der Queichheimer Brücke, Am alten Güterbahnhof 5, steht eine gekennzeichnete Tonne für Materialspenden. Dort können dünne, reine Baumwollstoffe, die bis 90 Grad waschbar sind, sowie Gummibänder mit einer Breite von 5 bis 7 Millimetern abgegeben werden. Diese Spenden verteilt das DRK immer dienstags und donnerstags zwischen 8 und 9.30 Uhr an freiwillige Näher, die sich vorher per E-Mail an info@drk-landau.de angemeldet haben.

Pro Person eine Maske

Sabine Gerstner koordiniert die Annahme und Ausgabe der fertigen Masken. Gerstner ist über die Facebook-Gruppe „Mundmasken Südpfalz/NW/VG Lambrecht“ oder telefonisch unter 0176 20 6491 80 erreichbar. Aus organisatorischen Gründen kann derzeit nur eine Maske pro Privatperson ausgegeben werden. Gerstner geht es vor allem um die alten Menschen, die sich nicht selbst mit Masken versorgen können.

Info

www.landau.de/maskenboerse