Die Johanniter aus Landau haben sich beim Landeswettkampftag der Organisation in Wiesbaden wacker geschlagen und mit dem Regionalverband Bergstraße-Pfalz den ersten Platz in der Kategorie B belegt. Wie der Verband mitteilt, messen sich in dieser Kategorie Kinder und Jugendliche, die mindestens das 12. aber noch nicht das 19. Lebensjahr vollendet haben. Am Start waren Mitglieder aus dem Schulsanitätsdienst des Max-Slevogt-Gymnasiums in Landau. Regionalvorstand Kai Jugenheimer freut sich, dass sich die lange Vorbereitung und die vielen Übungen im Vorfeld ausgezahlt haben. Mitgemacht haben 450 Johanniter. Im Mai geht es zum Bundeswettkampf nach Potsdam.