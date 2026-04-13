Es könnte Bewegung in die Glockenturm-Causa kommen: Ein Ausschuss hat für eine Sanierung gestimmt. Aber die Abstimmung lässt kaum Schlüsse darauf zu, wie die Saga enden wird.

Seit bald sieben Jahren steht der Glockenturm des Landauer Max-Slevogt-Gymnasiums auf dem Schulhof rum – nun könnte es sein, dass sich was tut. Der Werksausschuss des Gebäudemanagements (GML) hat sich in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag dazu entschlossen, für eine Sanierung zu stimmen. Und das, obwohl es keinen Zuschuss vom Land dafür geben wird.

Der Glockenturm und der Umgang mit ihm seien im Ausschuss kontrovers diskutiert worden, berichtet Stadtsprecherin Sandra Diehl auf Anfrage. Denn auf der einen Seite stehen der Denkmalschutz sowie der Umgang der Stadt mit ihren eigenen Gebäuden, auf der anderen Seite die schlechte Haushaltslage Landaus. Denn die Restaurierung würde rund 180.000 Euro kosten. Die Stadt hatte auf einen Zuschuss von rund 60.000 Euro gehofft. Wie Diehl berichtet, wird bis zur Stadtratssitzung noch ermittelt, wie teuer es wäre, das Dach ohne den historischen Turm zu verschließen.

Ist die Sanierung unzumutbar?

Die Stadt ist wegen der hochdefizitären Haushaltslage von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier aufgefordert, „auf eine konsequente und äußerst sparsame Mittelbewirtschaftung zu achten. Sämtliche Aufwendungen/Leistungen sind auf ihren Umfang/Standard hin zu überprüfen und sofern möglich, auf das unbedingt Notwendige einzuschränken“, heißt es in der Entscheidungsvorlage für die Mitglieder des Werksausschusses.

Weil das für die Gebäude zuständige GML derzeit kein Geld habe, müsse die Sanierung über Kredite finanziert werden. Zwar sei der Eigentümer grundsätzlich dazu verpflichtet, Denkmäler zu erhalten – aber keine Regel ohne Ausnahme. Das sei unzumutbar, wenn die wirtschaftliche Belastung nicht dauerhaft durch Erträge oder den Gebrauchswert aufgewogen werde. Da der Glockenturm nicht wirtschaftlich genutzt wird, könnte eine Sanierung also unzumutbar sein. Das GML empfiehlt mit dieser Begründung auch, auf eine Sanierung zu verzichten. Das sieht auch Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) so – wenn er vor der Wahl stehe, Schulklos oder den Turm zu sanieren, würde er sich für die Toiletten entscheiden, sagte er in einem aktuellen Podcast der Stadt.

Substanz „nicht wesentlich schlechter“

Eile scheint es aus sachlichen Gründen nicht zu geben: Derzeit sei das Gebäude durch die Öffnung im Dach nicht gefährdet, erklärt Diehl. Das werde auch regelmäßig kontrolliert. Zudem sei die Holzsubstanz des Turms „nicht wesentlich schlechter“ geworden, seitdem er auf dem Schulhof steht. Das Land hatte die Förderung übrigens nicht aus sachlichen Gründen abgelehnt, sondern weil aus dem Fördertopf mehr Geld beantragt wurde, als dort zur Verfügung gestellt wird. Das hatte das Land vor rund einem Monat mitgeteilt.

Der auf dem Schulhof stehende Glockenturm beschäftigt die Stadtpolitik schon seit Jahren immer wieder. Immer wieder flammt die Debatte über das Denkmal neu auf. Zuletzt erhielt sie neuen Aufwind, weil jemand sie mit der Diskussion über leerstehende Häuser in der Landauer Innenstadt verknüpft hat. Denn die Verwaltung hatte auf Initiative von Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) vor rund einem Jahr Banner mit Aufschriften wie „Eigentum verpflichtet“ vor seit Jahren leerstehenden und verfallenden Gebäuden anbringen lassen. Am Ostermontag wurde eines dieser Banner von Unbekannten am Glockenturm angebracht.

Die endgültige Entscheidung über die Sanierung für 180.000 Euro trifft der Stadtrat Ende April. Die Abstimmung am Donnerstag endete mit vier Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme und sieben Enthaltungen. Wegen der vielen Enthaltungen ist nicht seriös einschätzbar, wie der Stadtrat votieren wird. Im vergangenen Jahr hatte sich das Gremium Bürgermeister Lukas Hartmann zufolge dafür ausgesprochen, den Turm zu sanieren. Es besteht also die Möglichkeit, dass die seit 2019 aufs Max-Slevogt-Gymnasium gewechselten Schüler noch einen glockenturmfreien Schulhof erleben werden.