Die Stadt prangert Eigentümer von verfallenden Gebäuden auf Bannern an. Sie selbst kümmert sich aber auch nicht um ein Denkmal. Das hat jemand souverän aufgespießt.

„Eigentum verpflichtet“ oder auch „Eigentümer sind verpflichtet, Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen“: Die Stadtverwaltung hat auf Initiative von Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) vor rund einem Jahr Banner mit diesen und anderen Aufschriften vor maroden Gebäuden in der Innenstadt anbringen lassen. Gebäuden, an denen sich seit Jahren nix tue, wie die Stadt immer wieder anmerkt. Eine Aktion, die öffentlich nicht nur von den Eigentümern der Gebäude kritisiert wurde – die Stadt trage eine Mitschuld an den Verzögerungen, betonen sie immer wieder. Nun hat irgendwer den Spieß umgedreht.

Jemand hat ein Banner der Stadt wohl in der Nacht auf Ostermontag an einem anderen Objekt angebracht, das seit Jahren auf seine Sanierung wartet: dem Glockenturm des Max-Slevogt-Gymnasiums. Dieser steht seit dem Herbst 2019 auf dem Hof der Schule herum. Die mit Kosten von rund 180.000 Euro veranschlagte Sanierung wurde von der Stadt immer wieder des Geldes wegen verschoben. Während das Rathaus also öffentlich Druck auf private Eigentümer macht, kommt es selbst seinen Verpflichtungen nicht nach.