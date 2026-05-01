Was geschieht nun mit dem Glockenturm des historischen Baus, in dem das Max-Slevogt-Gymnmasium in Landau untergebracht ist? Der Stadtrat hat die Entscheidung vertagt.

Dabei hatte der Werksausschuss vor zwei Wochen für die Sanierung gestimmt, obwohl vom Land kein Zuschuss zu erwarten ist. Die Sanierung des Glockentürmchens wird auf rund 180.000 Euro geschätzt. Es war 2019 vom Gebäude heruntergehoben und auf dem Schulhof des MSG abgestellt worden. Seitdem gibt es immer wieder Kritik daran, dass die Stadt untätig bleibt. Die Verwaltung argumentiert, sie habe sich mehrfach erfolglos um eine Förderung beworben.

Bernd Löffel (CDU) bat am Dienstag im Stadtrat um Vertagung des Punktes - um maximal zwei Monate. Es habe sich eine handwerkliche Initiative gebildet, bei der auch die Handwerkskammer involviert sei. Laut Löffel ist man bemüht, die 60.000 Euro einzusparen, die ursprünglich als Zuschuss vom Land erwartet worden sind. Es könne sein, dass sich aus der privaten Initiative nichts ergebe, so Löffel, „aber aus jetziger Perspektive sieht es nicht so schlecht aus“.

Bürgermeister Lukas Hartmann sah kein Problem darin, den Beschluss dennoch zu fassen. Es gehe lediglich darum, das Geld für die Sanierung zur Verfügung zu stellen. Doch der Stadtrat stimmte mit 27 Ja- bei 11 Nein-Stimmen und einer Enthaltung für die Verschiebung der Entscheidung.