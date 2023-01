Kurt Gabor kommt es vor, als wohnte er im Hotel. Er lebt im Bethesda, genießt die Zeit in seiner Männerrunde und will nichts wissen von alten Leuten. Ein Senior mit immer einem flotten Spruch auf den Lippen.

„In diesem Hotel bin ich seit dem 12. Juni 2018“, sagt Kurt Gabor vergnügt. „Ich bewohne allein ein schönes Zimmer, werde bedient und verwöhnt. Es gibt hier eine super Küche mit einem tollen Koch und ich kann täglich zwischen drei Menüs wählen“. Diese fröhlichen Worte kommen aus dem Mund eines Hundertjährigen. Nach dem Tod seiner Frau Erna im Jahr 2017, mit der er 70 Jahre lang verheiratet war, lebte er zunächst noch allein im eigenen Haus, bevor er Bewohner des sehr schönen „Hotels“ Bethesda wurde.

Kurt Gabor ist hier sehr beliebt. Man nennt ihn scherzhaft Mr. Piccolo, weil er die kleinen Sektfläschchen gerne verschenkt. Stolz erzählt er von seiner Männerrunde, die sich jeden Montag trifft. Zehn bis 20 Männer „kloppen Witze“, singen, erzählen, lesen vor und knobeln. An seinem 99. Geburtstag bereiteten sie „in nur zwei Proben“ ein Ständchen für den Jubilar vor. Mit Gitarrenbegleitung – mit Verstärker wohl gemerkt, denn das Café im Bethesda war voll besetzt - gaben sie sein Lieblings- – und Wunschlied La Paloma zum besten. Der ehemalige Sänger der Eintracht Liedertafel wünschte sich den Song im Dreivierteltakt.

Er ist nicht plemplem

Überhaupt hat er immer genaue Vorstellungen, von dem, was so um ihn herum passiert. Als ein Bankangestellter seine Tochter anrief, um seinem Wunsch nach einer Bankvollmacht nachzukommen, empörte er sich darüber: „Die dachten, ich sei plemplem.“ Heute kann er darüber lachen. Im Krankenhaus wehrte er sich erfolgreich gegen eine Operation, die ihm mehrfach angeraten wurde. „Ich lasse mich nicht operieren!“, äußerte er damals energisch, heute im humorvollen Ton.

Kurt Gabor hatte ein glückliches Leben, wie er sagt. Ein großes Wochenendgrundstück mit kleinem Häuschen in Ramberg ermöglichte dem Ehepaar Obst- und Gemüseanbau. „Wir ernährten uns gesund. Es gab jeden Tag Salat. Als ich dann ins Bethesda kam, sagte ich gleich ,Salat braucht ihr mir keinen mehr zu bringen’“, erzählt er schmunzelnd. Sein Gedächtnis ist phänomenal, ebenso seine Fähigkeit, im Gespräch für Stimmung und Lachen zu sorgen. Oder für Staunen.

Brennholz mit der Hand gesägt

So erfährt man von ihm, dass er mit großer Unterstützung seiner Gattin im Eußerthaler Wald Holz geschlagen hatte für den privaten Gebrauch. 30 Ster (Raummeter) waren die Ausbeute. Er fuhr in seinem VW Käfer alles selbst nach Landau zu seinem Wohnhaus in der Kolmarer Straße.

Doch zuvor hatte ihm der Förster einen geeigneten Bereich zugewiesen und das Ehepaar in Bezug auf Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit der Motorsäge belehrt. „Motorsäge?“, stieß Kurt Gabor aus, „Ich säge alles mit der Hand!“ Seine Frau unterstützte ihn, indem sie Äste herunterbog und mit einem Strick in die Fallrichtung zog. Eine unglaubliche Geschichte, deren Wahrheitsgehalt von Tochter und Schwiegersohn bestätigt wird.

Kurt Gabor führte ein aktives Leben. Aus Oberschlesien stammend, verschlug es ihn nach Bayern, wo ihm seine Frau nach einem Jahr Beisammensein einen Heiratsantrag machte. Später kam er in die Pfalz und war von 1960 bis 1983 im Militärdepot in Germersheim beschäftigt. 300 Mitarbeiter wählten ihn 20 Jahre lang alle zwei Jahre zum Personalratsvorsitzenden, auch zum Mitglied des Bezirkspersonalrates bei der Wehrbereichsverwaltung IV in Wiesbaden und des Territorialkommandos Süd in Heidelberg.

Bingo war nicht so sein Ding

Gabor erzählt stolz aus seinem Berufsleben, seiner großen Leidenschaft Fußball und ebenso von seiner Familie, die aus Tochter Helga Neidlein, zwei Enkelinnen, drei Urenkeln und zwei Ururenkeln im Alter von acht und fünf Jahren besteht. Da seine Tochter im Winter auf Gozo lebt, einer Schwesterinsel von Malta, sorgt der Rest der Familie nicht nur im Winterhalbjahr dafür, dass er alle zwei Tage Besuch erhält. Sonntags wird er immer ins Restaurant ausgeführt. Langweilig ist ihm nie. Die RHEINPFALZ-Card in Gold hat er gerichtet und berichtet, dass er täglich Zeitung liest. Einmal fragte ihn eine Mitbewohnerin, ob er mit einer Frauengruppe Bingo mitspielen wolle. Daraufhin antwortete er prompt: „Was soll ich bei denne alde Leit…!“