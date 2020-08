Am Samstag gegen 16.30 Uhr hat sich auf einem Waldweg in der Nähe des Schweizer Hauses bei Weyher ein Radfahrunfall ereignet, bei dem sich eine 54-jährige Mountainbikerin Schulterverletzungen zuzog. Laut Polizei kam sie wohl bei der Abfahrt mit dem Vorderrad auf einen Stein und rutschte dadurch aus. Für die Bergung der Frau musste die Feuerwehr hinzugezogen werden, da der Rettungswagen den Weg nicht erreichen konnte. Die 54-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.