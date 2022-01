Die Polizei sucht nach dem Besitzer eines schwarzen Mountainbikes der Marke Cube, das am Rahmen eine auffällige neongrüne Markierung hat. Eine Spaziergängerin hatte das Fahrrad an der L509 bei Offenbach entdeckt und die Polizei verständigt. Es lag im Matsch, an einem Feldweg. Der Eigentümer kann sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 melden.