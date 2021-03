Keine Rennveranstaltung am 13. Mai: Die MSV Herxheim muss ihr traditionelles Himmelfahrtsrennen wieder absagen. „Eine Planungssicherheit für eine derartige Großveranstaltung kann uns zurzeit niemand geben. Die Unsicherheiten im Verlauf der Corona-Pandemie zwingen uns bedauerlicherweise zu diesem Schritt“, teilte der MSVH- Vorsitzende Edelbert Müller mit. Eine Garantie für eine Genehmigung des Renntages am Himmelfahrtstag sei mehr als fraglich. Nicht abgesagt ist der Grand-Prix-Lauf zur Langbahn-Weltmeisterschaft 2021. Rennleiter Joachim Ohmer: „Nach Rücksprache mit dem Motorrad-Weltverband wollen wir am Sonntag, 19. September, dieses Rennen nachholen.“