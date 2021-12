Den zweiten Platz bei der ADAC-Pfalzmeisterschaft im Rundstreckenrennsport belegte Daniel Gregor aus Leinsweiler. Der junge Pilot schaffte den Sprung vom Kartrennsport in die Tourenwagenmeisterschaft. Im Junioren-Cup belegt er nach fünf Rennwochenenden im KÜS-Team Bernhard in Landstuhl Rang drei. Platz drei in der ADAC-Pfalzmeisterschaft im Rundstreckenrennsport geht an seinen Mannschaftskollegen im Motorclub Haßloch, Valentino Catalano. Der frühere Kartrennfahrer aus Westheim fährt mittlerweile in der Formel IV.