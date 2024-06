In Hochstadt ist es in der Nacht zum Mittwoch in der Nähe der Shell-Tankstelle wegen eines möglicherweise brennenenden Autos zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine BMW-Fahrerin ihre Fahrt aufgrund einer Rauchentwicklung aus dem Motorraum unterbrochen. Dabei habe es sich aber nicht um einen Fahrzeugbrand gehandelt. Der Grund für die Dämpfe, die entwichen, war vielmehr ein technischer Defekt am Motor des 25 Jahre alten BMWs, so die Polizei. Löscharbeiten waren nicht vonnöten. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Hochstadt schoben das Fahrzeug außer Reichweite der Tankstelle auf einen nahe gelegenen Parkplatz. Die Fahrzeugführerin veranlasste dann, dass das Auto abgeschleppt wurde.