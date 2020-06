Der Unfall am Freitag gegen 8.15 Uhr in Herxheim, bei dem eine Motorradfahrerin schwer verletzt wurde, hat sich anders zugetragen, als zunächst berichtet. Die Polizei korrigiert ihre Schilderung des Hergangs, der versehentlich falsch mitgeteilt worden sei.

Eine 54 Jahre alte Autofahrerin wollte in der Oberen Hauptstraße nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Nach Angaben der nachfolgenden 59-jährigen Motorradfahrerin habe sie keinen Blinker gesetzt. Da das Auto außerdem nach rechts ausscherte, sei die Motorradfahrerin davon ausgegangen, dass die Autofahrerin am rechten Fahrbahnrand anhalten wollte und hat laut neuem Polizeibericht zum Überholen angesetzt. Genau in diesem Moment sei dann das Auto nach links abgebogen.

Die Fahrzeuge stießen zusammen, und die Motorradfahrerin prallte außerdem noch gegen ein links geparktes Auto. Hier fiel sie und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Weitere Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.