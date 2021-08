Infolge eines Fahrfehlers kam ein männlicher Motorradfahrer am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der B48 im Wellbachtal zu Fall, wie die Polizei berichtet. Der Kradfahrer war von Hofstätten aus in Richtung Rinnthal unterwegs und zog sich beim Sturz in einer Rechtskurve eine Verletzung an der Schulter zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden.