Am Mittwoch gegen 17.15 Uhr kam es zu einem Motorradunfall im Wellbachtal. Ersten Ermittlungen zu Folge verloren zwei sich entgegenkommende Biker in einer Kurve die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Ein Fahrer blieb unverletzt. Der andere klagte über Probleme im Beckenbereich, weswegen ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik flog. Vor Ort kam es laut Polizei zu keinen Verkehrsbehinderungen.