Eine 38-jährige Motorradfahrerin ist am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr auf der L509 zwischen Burrweiler und Gleisweiler aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad und kollidierte mit einem Sandsteinpoller neben der Straße. Mit einer Fraktur am Handgelenk wurde Bikerin schließlich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden.