Eine Motorradfahrerin ist am Freitagabend in Nußdorf verunfallt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 31-Jährige gegen 19.09 Uhr auf der L512 von Böchingen in Richtung Nußdorf, verlor in einer Linkskurve wohl wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle, rutschte etwa 35 Meter über den Boden und prallte gegen ein Steingeländer. Die Frau wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Totalschaden von rund 10.000 Euro.