Eine 22-jährige Motorradfahrerin hat sich bei einer Tour am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße zwischen Barbelroth und Billigheim-Ingenheim verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau kurz nach der Ortsausfahrt Barbelroth in einer leichten Rechtskurve ein Auto überholen. Dabei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Graben. Nach etwa 50 Metern kam sie zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 750 Euro.