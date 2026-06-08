Eine 21 Jahre alte Motorradfahrerin ist am Sonntag im Wellbachtal bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach einem bislang unbekannten Autofahrer.

Nach Angaben der 21-Jährigen war sie gegen 17.24 Uhr auf der B48 von Annweiler in Richtung Hofstätten unterwegs. In einer Rechtskurve sei sie von einem entgegenkommenden Auto geschnitten worden. Die Motorradfahrerin erschrak, verlor die Kontrolle über ihre Maschine und prallte gegen einen Randstein.

Anschließend stürzte die junge Frau. Sie wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle.

Die Polizei Landau hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.