Eine 16-Jährige Motorradfahrerin ist am Samstagmorgen auf ein Auto aufgefahren und hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei berichtet, erkannte die junge Frau an der Einmündung St.-Christophorus-Straße/Hatzenbühler Straße zu spät den abbremsenden, vorausfahrenden PKW. Sie fuhr auf, kam zu Fall und verletzte sich dabei. Die Motorradfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. An der Einmündung kam es während der Unfallaufnahme zu zeitweise starken Verkehrsbeeinträchtigungen, da eine Fahrbahn gesperrt werden musste.