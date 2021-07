Mit einem Rippenfraktur ist am Sonntag um 16.45 Uhr ein 59 Jahre alter Motorradfahrer in ein Krankenhaus eigeliefert worden. Grund war ein Sturz auf der L514. Laut Polizei hatte der Mann eine Linkskurve nicht rechtzeitig wahrgenommen, weshalb er die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. An seinem Motorrad entstand leichter Sachschaden.