Weil er kühne Kunststücke „vorgeführt“ haben soll und zu schnell unterwegs war, wird sich ein Motorradfahrer wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens in einem Strafverfahren verantworten müssen. Laut Polizei kam es in der Nacht auf Donnerstag gegen Mitternacht an der Zufahrt eines Supermarktes in Herxheim zu einem Unfall, als der Motorradfahrer gegen das Heck eines einbiegenden Pkw prallte und beim Sturz geringfügig verletzt wurde. Im weiteren Verlauf stellte sich durch Zeugenangaben heraus, dass der Motorradfahrer zuvor nicht nur zu schnell unterwegs gewesen sein soll, sondern auch seine Fahrkünste durch diverse Fahrmanöver auf dem Hinterrad unter Beweis gestellt haben soll. Der Führerschein ist erst einmal weg.