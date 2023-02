Ein 69-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in Roschbach beim Abbiegen von der K54 auf die L516 mit seinem Motorrad gestürzt, hat sich dabei am Kiefer verletzt und musste per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, ergab ein Alko-Test 0,9 Promille. Am Motorrad entstand ein leichter Sachschaden.