Am frühen Samstagnachmittag ist ein 34-Jähriger auf der L545 bei Steinfeld in Richtung Bad Bergzabern mit seinem Motorrad gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, verlor er vermutlich wegen eines Bremsfehlers die Kontrolle über das Zweirad. Der Mann zog sich Prellungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war für etwa 15 Minuten gesperrt.