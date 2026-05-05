Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Montagabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Den Angaben zufolge war der Biker auf der B48 von Klingenmünster kommend in Richtung Bad Bergzabern unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve zwischen Gleiszellen und Gleishorbach nach links von der Fahrbahn ab. Infolge des Sturzes zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen sowie die Sicherstellung des Motorrads angeordnet, wie die Polizei weiter berichtet. Während der Unfallaufnahme war die B48 in diesem Streckenabschnitt rund vier Stunden gesperrt.