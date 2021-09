Ein 28-jähriger Motorradfahrer hat sich am Donnerstagvormittag bei einem Unfall auf der B48 im Wellbachtal verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in Richtung Annweiler unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei riss er zwei Absperrpoller um. Er verletzte sich am Fuß und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Laut Polizei entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.