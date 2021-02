Ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Südliche Weinstraße hat mehrere Strafverfahren am Hals, nachdem er am Samstagnachmittag einen Unfall auf der L 493 bei Klingenmünster hatte. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann mit seinem Motorrad auf der Landstraße von Münchweiler kommend in Richtung Klingenmünster unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über die Suzuki, kam in die Leitplanke und stürzte. Ein hinter ihm fahrender 18-jähriger Südwestpfälzer, der auch mit dem Motorrad unterwegs war, fuhr nach Angaben der Polizei wohl zu dicht auf. Er erschrak und stürzte ebenfalls. Er verletzte sich leicht. Der 17-Jährige hingegen klagte über Schmerzen am Bein, er kam in ein Krankenhaus. Wie die Polizei feststellte, hatte der Suzuki-Fahrer keinen Führerschein, seine Maschine war auch nicht zugelassen. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand.