Ein Motorradfahrer hat sich am Samstagnachmittag bei einem Unfall an der Kreisstraße beim Forsthaus Heldenstein verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der 28-Jähriger in Richtung Burrweiler unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich am Schlüsselbein. Der Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 2000 Euro.