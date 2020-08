Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 10.20 Uhr auf der B 48 zwischen Rinnthal und Johanniskreuz hat sich ein 30-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Landauer Polizei am frühen Abend mitteilte, war der junge Mann als letzter einer Dreier-Gruppe unterwegs. Aus ungeklärtem Grund kam er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Felsvorsprung. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Bundesstraße war zur Unfallaufnahme eine Stunde komplett gesperrt. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Die B 48 ist wegen ihrer Kurven bei Motorradfahrern beliebt; dort kommt es immer wieder zu Unfällen, zuletzt am 19. August, als zwei Motorräder kollidierten und zwei Fahrer schwer verletzt wurden, davor am 8. Juli, als ein Motorradfahrer wegen eines Tiers auf der Fahrbahn eine Vollbremsung hinlegte und stürzte, aber unverletzt blieb. Am 5. Juli waren zwei Motorräder bei der Ausfahrt von einem Parkplatz zusammengestoßen. Dabei hatte sich ein 31-Jähriger schwer verletzt.