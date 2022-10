Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer mit seiner 55-jährigen Mitfahrerin. Die beiden fuhren am Montag gegen 15 Uhr auf der K 22 von Dörrenbach kommend in Fahrtrichtung zur B38, teilt die Polizei mit. In einer Rechtskurve kam der 53-Jährige aus dem Kreis Germersheim wegen nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall und rutschte über die Fahrbahn. Eine entgegenkommende 79-jährige Autofahrerin konnte dem gestürzten Motorradfahrer über den Grünstreifen ausweichen. Hierbei wurden zwei Richtungstafeln beschädigt. Der Motorradfahrer war laut Polizei leicht alkoholisiert. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Der Schaden an den Fahrzeugen und den Verkehrsschildern wird auf rund 6000 Euro geschätzt.