Ein 18-Jähriger ist am Samstag mit seinem Motorrad schwer gestürzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der junge Mann aus der Verbandsgemeinde Offenbach gegen 17.40 Uhr auf der Bundesstraße 10 in Richtung Landau. Auf Höhe des dortigen Baumarktes überholte er verbotenerweise ein vor ihm fahrendes Auto. Beim Wiedereinscheren verlor der Fahranfänger auf der Mittellinie die Kontrolle über sein Kraftrad, kam zu Fall und überschlug sich. Durch den Aufprall erlitt er nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Beckentrauma. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.