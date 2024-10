Schwere Beinverletzungen hat ein 18-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße gegen 15.20 Uhr auf der K23 von Dierbach kommend in Richtung Kaplaneihof unterwegs. In einer Linkskurve verstieß er laut Polizei gegen das Rechtsfahrgebot und es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto einer entgegenkommenden Frau. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Sein Zustand ist stabil, so die Polizei. Am Motorrad und am Wagen entstand Sachschaden von insgesamt rund 8000 Euro.