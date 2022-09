Auf der Flucht vor der Polizei gefährdete ein Motorradfahrer am Samstag zur Mittagszeit eine Fußgängerin. Wie es im Polizeibericht heißt, sollte der Fahrer in der Ostbahnstraße kontrolliert werden, beschleunigte aber das Fahrzeug, als er vom Streifenwagen aus angesprochen wurde. Das Zweirad fuhr über die Schlachthofstraße in Richtung Nordring davon. Dabei versuchte der Sozius, das Kennzeichen zu verdecken. Zwischen Industriestraße und Nordring fuhr der Mann über den Gehweg, weshalb eine Fußgängerin ausweichen musste. Als das Motorrad im Nordring eingeholt werden konnte, wendet der Fahrer abrupt, wodurch ein abbiegender Pkw stark bremsen musste. Die Fahrt ging nun wieder zurück in Richtung Industriestraße. Die Polizei brach die Verfolgungsjagd ab, nachdem sie das Kennzeichen notiert hatte. Die Fußgängerin und der Pkw-Fahrer, die gefährdet wurden, sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.