Ein Motorradfahrer hat am Sonntagmittag, gegen 12.25 Uhr, beim Fahren einen Schwächeanfall erlitten und deshalb die Kontrolle über sein Rad verloren. Wie die Polizei berichtet, leide der 60-Jährige an Diabetes. Vermutlich sei die Krankheit Grund für seinen Schwächeanfall gewesen. Der Mann aus Rheinzabern, der auf der L 545 von Steinfeld nach Bad Bergzabern unterwegs war, erlitt beim Sturz Verletzungen an Brust und Nacken. Laut Polizei sei er aber nicht schwer verletzt. Dennoch wurde der Mann vorsorglich mit dem Hubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen geflogen.