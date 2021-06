Im Begegnungsverkehr ist am Sonntag um 18 Uhr in der Hauptstraße in Altdorf ein 55 Jahre alter Motorradfahrer mit dem Auto einer 64-Jährigen zusammengestoßen, teil die Polizei mit. Während an dem Pkw lediglich der Außenspiegel beschädigt wurde, verletzte sich der Zweiradfahrer an der linken Hand. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.