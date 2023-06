Der Fahrer eines BMW hat am Mittwochnachmittag in der Herxheimer Straße Im Riegel einen Unfall verursacht, bei dem ein Motorradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei nahm der Autofahrer beim Einbiegen auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes die Vorfahrt des entgegenkommenden, aus dem Landkreis Germersheim stammenden 40-jährigen Zweiradfahrers. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei lobt das Einschreiten von Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen hatten. „Die Ersthelfer kümmerten sich vorbildlich um die Absicherung der Unfallstelle und um den verunfallten Zweiradfahrer“, heißt es in der Presseerklärung. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.