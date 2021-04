Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Montagabend in der Queichheimer Hauptstraße schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der junge Mann von einem entgegenkommenden Auto erfasst. Dessen 62-jähriger Fahrer wollte nach links abbiegen. Der 28-Jährige wurde nach dem Sturz mit dem Verdacht einer Schulterfraktur in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei rund 9500 Euro.