Ein 56-jähriger Motorradfahrer hat sich am Samstagmittag bei einem Unfall auf der L544 bei Niederotterbach schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der aus dem Landkreis Germersheim stammende Mann von Oberhausen kommend in Richtung Niederotterbach unterwegs. Als er in einer langgezogenen Rechtskurve einen vorausfahrenden Wagen überholen wollte, fuhr er leicht auf die Gegenfahrbahn. Er wollte sich vergewissern, ob ausreichend Platz ist. Er übersah dabei jedoch ein entgegenkommendes Auto, das ihn streifte. Der Mann verlor dadurch die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der herbeigerufene Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 5000 Euro.