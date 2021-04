Am Donnerstagnachmittag verunfallte eine 57-jährige Motorradfahrerin in Edesheim. Laut Polizei wollte sie von der Ruprechtstraße nach links in die Staatsstraße abbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Nach dem Zusammenstoß fiel das Motorrad auf die Fahrerin und verletzte diese leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von 5000 Euro.