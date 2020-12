Ein bislang unbekannter Fahrer eines Motocross-Kraftrads ist am Samstag mit einer Geschwindigkeit bis zu 90 Stundenkilometern innerorts vor der Polizei geflohen, als ihn eine Streife auf dem Parkplatz des Maikammerer Wasgau-Marktes kontrollieren wollte. Laut Polizei fehlten dem auffällig orangefarben lackierten Fahrzeug die vorgeschriebenen Kennzeichen. Der Fahrer habe beim Anblick der Polizisten sofort die Flucht in Richtung Ortskern Maikammer ergriffen und fuhr schließlich in Richtung Neustadt-Diedesfeld.

Nachdem er zunächst versucht habe, sich über Feld- und Wirtschaftswege der Polizeikontrolle zu entziehen, rammte der Kradfahrer laut Polizei den Streifenwagen. Der Sachschaden betage mindestens 2000 Euro. Der Fahrer, der eine schwarze Motorradjacke, schwarz Cross-Stiefel mit weißen Schnallen und einen schwarzen Motocross-Helm mit Stickern drauf trug, wendete sein Fahrzeug und konnte in die Weinberge entkommen. Zuvor sei er beim Fahren auf einem Grünstreifen gestürzt, habe sich aber wieder „aufgerappelt“. Nach der Flucht in die Weinberge sei eine weitere Verfolgung mit dem Streifenwagen nicht möglich gewesen, so die Polizei. Sie sucht nun Zeugen, die Angaben zur Identität des Fahrers und des Kennzeichens der Motocross-Maschine geben können. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben entgegen (06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de).