Der Türkisch-Islamische Kulturverein in Landau hilft den Landsleuten in den Erdbebengebieten. Im Hof der Eyüp-Sultan-Moschee in Queichheim beluden Freiwillige am Donnerstagabend einen LKW mit Hilfsgütern. Es war bereits die dritte Fahrt in die Erdbebenregion, wo die zahl der Toten auf inzwischen deutlich über 40.000 gestiegen ist. Auch Geldspenden fließen von in Landau lebenden Türken in die Heimat. Laut dem Vorsitzenden des Landauer Beirats für Migration und Integration, Orhan Yilmaz, haben die Gläubigen beim Freitagsgebet in der türkisch-islamischen Moschee in der vergangenen Woche 21.000 Euro gespendet, die über den Dachverband DITIB mit Sitz in Köln in die betroffenen Regionen weitergeleitet werden. Beim gestrigen Freitagsgebet wurden noch einmal Spenden für die Opfer des Erdbebens gesammelt.