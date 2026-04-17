Der Aussichtsturm auf dem Landesgartenschaugelände in Landau soll im Sommer wieder für Besucher zugänglich sein. Das hat Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses mitgeteilt. Entgegen erster Annahmen wird die Sanierung weniger kostspielig als gedacht. Rund 7000 Euro wird die Stadt aufbringen müssen. Der Turm war im vergangenen Herbst gesperrt worden, weil Schäden an der Holzkonstruktion entdeckt worden waren. Besonders betroffen ist der Bodenbelag, dessen Schäden eine Unfallgefahr für Besucher darstellen. Diese werden nun behoben, wie Hartmann weiter mitteilte.