Ein 42-jähriger Mann hat am Donnerstagmittag versucht, seinen 48-jährigen Mitbewohner zu töten. Das haben die Staatsanwaltschaft Landau und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitagmittag mitgeteilt. Der Mordversuch ereignete sich demnach in einem Gebäude des Pfalzklinikums in Klingenmünster. Der Tatverdächtige ging im gemeinsamen Aufenthaltsraum wohl ohne Vorwarnung mit einem Messer auf das Opfer los und fügte diesem eine tiefe Stichverletzung in der Brust zu. Dem 48-Jährigen gelang es zu fliehen und sich vor dem Messerangreifer in Sicherheit zu bringen, wie die Ermittlungsbehörden mitteilten. Der Beschuldigte konnte unmittelbar nach der Tat festgenommen werden. Das Opfer kam in ein Krankenhaus und musste notoperiert werden. Es besteht derzeit keine Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige wurde am Freitag dem Haftrichter des Amtsgerichts Landau vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Mordes. Das Gericht ging dabei von dem Mordmerkmal der Heimtücke aus, weil das Opfer nach den vorliegenden Erkenntnissen nicht mit einem Angriff gerechnet hatte. Der Beschuldigte kam in eine psychiatrische Klinik.

Ein Unterbringungsbefehl und kein Haftbefehl wurde deshalb erlassen, da laut Staatsanwaltschaft und Polizei dringende Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung für sein Tun im strafrechtlichen Sinne nicht verantwortlich war und aufgrund seiner Gefährlichkeit in einem späteren Verfahren die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet werden wird.