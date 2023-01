In der Fernsehsendung Aktenzeichen xy... ungelöst geht es am Mittwoch, 18. Januar, um einen bisher ungelösten Mordfall mit Bezug zur Südpfalz.

Darauf weist das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen hin, das am Sonntag eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz weiterverbreitet hat.

In der Sendung geht es um den Mord an Eva Götz im Jahr 1997. Die damals 26-jährige Biologie-Studentin war Ende Januar 1997 zwischen Geisingen und Blumberg nahe der Ortschaft Leipferdingen im Landkreis Tuttlingen tot aufgefunden worden. An der Fundstelle erinnert ein Gedenkstein an das Opfer. Am Vorabend, einem Sonntag, war die junge Frau am Bahnhof ihres Studienorts Freiburg angekommen. Gestartet war sie in Annweiler. Polizei und Staatsanwaltschaft haben eine ausführliche Pressemitteilung zu den bisher bekannten Details der Tat für nach der Ausstrahlung angekündigt.

Hilferufe aus Kastenwagen

Die Leiche der jungen Frau war von einem Lastwagenfahrer in einem Straßengraben gefunden worden. Die „Badische Zeitung“ hatte den Fall 2003 nochmals aufgegriffen, weil es seinerzeit Hinweise darauf gab, dass es einen Zusammenhang mit einem Serienmörder aus Frankreich geben könnte – ein Verdacht, der sich nicht bestätigt hat. Die Zeitung berichtete, Zeugen hätten an jenem Sonntagabend in der Freiburger Stefan-Meier-Straße in Freiburg in der Nähe des Uniklinikums einen hellen Kastenwagen mit ausländischem Kennzeichen gesehen, aus dem Hilferufe einer Frau zu hören gewesen seien. „Es spricht auch heute noch einiges für die Annahme, dass Eva Götz in Freiburg in den Wagen gezerrt wurde“, sagte damals ein Staatsanwalt in Rottweil. Nach Angaben des „Südkurier“ war die junge Frau mit Chloroform betäubt, missbraucht und mit einem Schal erdrosselt worden.

Im Februar 1997 hatten in Freiburg rund 1500 Menschen mit Transparenten und Kerzen in der Innenstadt gegen Gewalt und gegen die Gleichgültigkeit von Passanten demonstriert.

