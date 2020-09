Die Erste Große Strafkammer des Landgerichts in Landau hat heute einen 32-jährigen Mann wegen Mordes an seiner Frau zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann in den frühen Morgenstunden des 8. Februar in Minfeld bei Kandel seine Frau quasi vor den Augen der Polizei erschossen hatte. Der Angeklagte stammt aus dem Kosovo und kam zu Beginn des Jahrhunderts mit seiner Familie nach Deutschland. Er war von klein auf verhaltensauffällig, ohne dass dies behandelt worden war. Die schulische Ausbildung scheiterte, er geriet in falsche Kreise und wurde wegen verschiedener Delikte immer wieder ausgewiesen. Er kam aber immer wieder zurück, um seine Frau und die beiden Kinder zu sehen.

In Panik Frau erschossen

Am Tattag war er mit seiner Frau bei Kandel unterwegs, als er zufällig in eine Polizeikontrolle geriet. Nach eigenen Angaben geriet er da in Panik, wähnte sich von seiner Frau verraten und erschoss sie. Anschließend ließ er sich widerstandslos festnehmen.

Staatsanwalt und Nebenkläger hatte auf eine Verurteilung wegen Mordes plädiert und eine lebenslange Freiheitsstrafe beantragt. Die Verteidigung wies auf die schwere Persönlichkeitsstörung des Angeklagten hin, der unter Stress seine Impulse nicht steuern könne. Sie beantragte eine Haftstrafe von sieben Jahren und die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Fachklinik.