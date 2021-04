Ein 16-jähriger Herxheimer ist mit seinem 125er-Moped lauter unterwegs gewesen, als die Polizei erlaubt. Wie diese berichtet, wurde der junge Mann am Samstag gegen 18 Uhr in der Herxheimer Luitpoldstraße von den Beamten erwischt. Besser gesagt: gehört. Denn die Auspuffanlage war extrem laut. Die Polizisten stellten fest, dass der „Dezibel-Killer“ aus der Anlage ausgebaut worden war. Das Gerät ist für die Geräuschreduzierung zuständig. Durch den Ausbau und das veränderte Lärmverhalten erlosch die Betriebserlaubnis des Mopeds. Die Polizei hat zudem getan, was sie immer tut, wenn sie Minderjährige bei unrechtmäßigem Handeln erwischt: Sie hat die Mama des 16-Jährigen angerufen. Oder, wie es so schön im Polizeibericht heißt: „über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt“. Die Reaktion ist nicht überliefert. Den jungen Mann erwartet ein Bußgeld und er muss das fehlende Teil wieder einbauen lassen.