An den sogenannten Montagsspaziergängen haben rund 120 Menschen an zwei Orten in Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße teilgenommen. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf Anfrage mitteilt, gab es in Landau rund 80 Teilnehmer und bei einer angemeldeten Kundgebung in Bad Bergzabern 40 Teilnehmer. Auf den einschlägigen Kanälen war auch für Spaziergänge in Annweiler und Herxheim geworben worden, dort blieb es nach Polizeiangaben ruhig.

Das Polizeipräsidium betont, dass die Angaben noch unter Vorbehalt gemacht werden. Die gesicherten Teilnehmerzahlen werde die Pressestelle im Lauf des späten Abends mitteilen.