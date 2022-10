Die Landauer Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen mehrere Personen aus dem Querdenker-Milieu eingestellt. Diesen war vorgeworfen worden, möglicherweise am 24. Januar in Landau und am 7. Februar in Bad Bergzabern als Versammlungsleiter von unangemeldeten Kundgebungen, den sogenannten Montagsspaziergängen, fungiert zu haben. In beiden Fällen habe die Staatsanwaltschaft nicht feststellen können, dass die Personen im Sinne des Gesetzes die Versammlungen geleitet haben, sagt Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig auf Anfrage. Es sei der Fall gewesen, dass Personen herausgehoben agiert hätten, aber das reiche nicht aus, um als Leiter einer Versammlung zu gelten.

Um den Jahreswechsel herum hatten die als „Montagsspaziergang“ beworbenen unangemeldeten Versammlungen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen der Behörden für Aufsehen gesorgt.