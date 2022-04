Eine Show ist bereits rum, am Sonntag und Montag gibt es aber eine weitere Chance: Die Monster-Truck-Show steigt auf dem Landauer Neuen Messegelände. Spektakulär und sicher, verspricht der Veranstalter. Autos überschlagen sich, es gibt rasante Fahrmanöver, Feuerstunts, Drift-Fahrten und als Höhepunkt dann den Auftritt der drei Monster Trucks. Die kennt man: Das sind quasi SUVs, unter denen SUVs durchfahren können. Ein Reifen wiegt circa 400 Kilo, das ganze Fahrzeug um die fünf Tonnen. Was ein Monster Truck verbraucht, ist unterschiedlich – einige Modelle verbrennen während des Auftritts in einer Show 35 Liter Sprit, es gibt aber auch solche, die Methanol nutzen oder komplett elektrisch fahren. Wir halten fest: eine Auto-Show mit viel Feuer, Schrott und wahnsinnigem Benzinverbrauch. Klingt nach Spaß, ist aber deutlich aus der Zeit gefallen. Was könnte dagegen sprechen?

Kommen wir zu einem anderen Thema

Sparen wir uns die Antwort und kommen zu einem ganz anderen Thema. Der Stadtrat hat 2019 den „Klimanotstand“ ausgerufen. Sie erinnern sich? Ein paar Fakten zur Klima-Krise. Überschwemmungen, Hitzeperioden, Extremwetter, Land geht verloren, weil der Meeresspiegel steigt, Gebiete werden unbewohnbar. „Wenn wir diese Folgen für Mensch und Natur noch verringern wollen, braucht es in kürzester Zeit ein konsequentes Handeln auf allen gesellschaftlichen Ebenen“, hieß es. Und: Die Stadt „(...) erkennt damit die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität an“, hieß es. Man wolle die Emissionen senken, hieß es. Landauer sollen aufs Rad umsteigen oder Busse nutzen, hieß es. Es gab drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen.

Nur ein Vorsatz?

Kriegen Sie auch so ein Zucken in den Augenlidern, wenn sie Monster-Truck-Show und „Klimanotstand“ zusammen denken? Die Lokalpolitik scheinbar nicht – von Räten bis zur Stadtspitze ist hier keine öffentliche Äußerung bekannt, die den Sachverhalt auch nur erwähnt. „Konsequentes Handeln auf allen gesellschaftlichen Ebenen“ stellt man sich anders vor. „Aufgabe von höchster Priorität“ – so so. War vielleicht nicht so ernst gemeint, dieser „Klimanotstand“. Scheint eher so eine Art Vorsatz fürs neue Jahr gewesen zu sein. Wäre dieser „Klimanotstand“ ein echter Notstand, stünde die Bundeswehr am Neuen Messplatz und würde die Shows verhindern. Mit E-Panzern aus recyceltem Altmetall natürlich.