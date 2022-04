Was hat eine Monster-Truck-Show auf dem neuen Messeplatz mit dem Klimanotstand zu tun, den die Stadt Landau ausgerufen hat? Genau, einiges, möchte man meinen. Damit hat sich Redakteur Falk Reimer in einem Beitrag am Donnerstag befasst. Immerhin steht die Auto-Show für viel Feuer, Schrott und wahnsinnigen Benzinverbrauch. Die Stadtverwaltung hatte die Angelegenheit tatsächlich auf dem Tisch, wie eine Nachfrage bei Lukas Hartmann ergibt. Allerdings nicht den Antrag auf Genehmigung der Show, wie der Beigeordnete berichtet. Vielmehr habe das Ordnungsamt viele Scherereien wegen der wilden Plakatierung des Veranstalters gehabt. Der Platz wird von der Stadtholding Landau bewirtschaftet und auch vermietet, so die Verwaltung. Die Verträge enthielten verschiedene Auflagen. Aber genau wie in der Festhalle als öffentlichem Haus stehe der neue Messeplatz grundsätzlich jeder und jedem zur Verfügung, der ihn anmieten möchte – losgelöst vom persönlichen Geschmack von Stadt oder Stadtholding.

Hartmann bemerkt noch, an einer Monster-Truck-Show entscheide sich nicht Erfolg oder Misserfolg der Klimaschutzpolitik. Grüne Politik wolle politische Probleme politisch lösen und nicht Fragen der eigenen Lebensführung. „Wenn wir mal klimaneutral sind, wird es vielleicht immer noch Monster-Truck-Shows geben, aber die meisten Menschen hätten die Freiheit, mit Rad oder zu Fuß oder per Bus anzureisen.“