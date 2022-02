Lediglich einen moldawischen Führerschein konnte ein 30-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle am Freitagmorgen in Landau vorlegen. Führerscheine, die Personen außerhalb der EU gemacht haben, verlieren ihre Gültigkeit, wenn die Person ihren Wohnsitz länger als sechs Monate in Deutschland hat. Der junge Mann hat nun also mit einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu tun. Erschwerend kam hinzu, dass das Fahrzeug nicht zum ersten Mal im Zusammenhang mit Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen ist. Aus diesem Grund hat die Polizei den Transporter vorsichtshalber sichergestellt. Gegen den Halter des Fahrzeuges wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.